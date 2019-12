in foto: (La Presse)

Natale in treno per decine di viaggiatori rimasti intrappolati per un guasto lungo la linea ferroviaria Lecce – Milano. Feste da incubo e un viaggio della speranza per gli sfortunati passeggeri che non hanno potuto raggiungere le proprie famiglie per trovarsi insieme durante le festività. Secondo le informazioni apprese il disagio è avvenuto a bordo del Frecciargento 8824, a seguito di un'avaria su un treno partito ieri mattina, mercoledì 25 dicembre, da Lecce e diretto nel capoluogo lombardo. I passeggeri, oltre ad essere bloccati sul treno, sono rimasti anche al buio, perché il guasto ha provocato l'interruzione della corrente elettrica.

Guasto sul Frecciargento per Milano

Il treno si è fermato improvvisamente nelle campagne a poca distanza dalla stazione di Fidenza, in provincia di Parma, poco dopo le ore 18. I passeggeri hanno dovuto attendere ben quattro ore prima dell'arrivo di un altro treno che li ha trasportati fino a Fidenza, dove sono arrivati intorno all'una di notte. Alcuni viaggiatori presenti all'interno del treno hanno raccontato che si sono sentiti in trappola, non potendo scendere dai vagoni per motivi di sicurezza, costretti al buio, hanno illuminato le carrozze servendosi degli smartphone.

Trenitalia rimborsa i biglietti

Trenitalia ha spiegato che purtroppo si è trattato di "un guasto inaspettato, impossibile da prevedere". L'azienda delle Ferrovie dello Stato Italiane ha informato che il personale presente a bordo del treno ha fatto il possibile per mettere a proprio agio i passeggeri durante l'attesa, fornendo cibo e acqua e che il biglietto sarà rimborsato totalmente.