Li attendevano tutti. Come da tradizione, i fuochi d'artificio avrebbero dovuto concludere la "festa del lago" a Lecco. Ieri sera, però, qualcosa è andato storto e la ditta incaricata dell'organizzazione e della gestione dello spettacolo pirotecnico ha dovuto interrompere bruscamente lo spettacolo in programma, per la comprensibile delusione degli spettatori. Oggi la ditta in questione, la Martarello srl, ha inviato una lettera di scuse all'amministrazione comunale, spiegando il motivo alla base dell'interruzione: un guasto elettronico delle centraline. "Una circostanza che, per quanto imprevedibile, ha portato a penalizzare fortemente la tradizionale festa del lago, nella quale, lo spettacolo pirotecnico, è immancabile e atteso coronamento", ha affermato il vicesindaco di Lecco e assessore al turismo Francesca Bonacina. La stessa vicesindaco ha poi spiegato in una nota di aver chiesto alla società di rimediare all'inconveniente, replicando in un'altra data lo spettacolo.

Detto, fatto: domenica 1 luglio al termine del concerto conclusivo della rassegna Lecco Summer Festival, che vedrà esibirsi alle 20 i Midnight Train e alle 21.15 il gruppo indierock dei Pinguini tattici nucleari, verrà replicato lo spettacolo pirotecnico. E così, a partire dalle 22.30, i fuochi d'artificio illumineranno lo specchio d'acqua antistante la cittadina lacustre: "Una serata che si arricchisce ulteriormente – ha sottolineato l'assessore alla Cultura e alle politiche giovanili Simona Piazza – con un'iniziativa imprevista e inedita che sicuramente renderà speciale la serata già in programma".