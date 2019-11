Serata da incubo per i pendolari lombardi in partenza da Milano. A causa di un guasto tecnico agli impianti di circolazione nella stazione di Milano Centrale, l'intero nodo ferroviario del capoluogo lombardo è rimasto paralizzato, con ritardi fino a 60 minuti su oltre venti direttrici. Il problema ha riguardato in pratica tutte le linee che passano per Milano, cuore del sistema di trasporto su ferro.

Guasto tecnico agli impianti di Milano Centrale: sistema ferroviario in tilt

Il problema si è manifestato inizialmente attorno alle 17.40, quando Rfi ha comunicato che il traffico ferroviario nel nodo di Milano era rallentato per un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Milano Centrale, con ritardi medi di 30 minuti e l'intervento dei tecnici in corso. Due ore più tardi l'aggiornamento: traffico ancora rallentato, punte di 60 minuti nei ritardi e problema non ancora risolto.

Ritardi fino a 60 minuti su una ventina di direttrici

Trenord in serata ha comunicato che la circolazione ferroviaria, "già rallenta per un treno rimasto fermo nella stazione di Milano Greco Pirelli in seguito ad un guasto, sta subendo ulteriori ritardi, in alcuni casi anche oltre i 60 minuti". I problemi tecnici interessano anche i sistemi di informazione visiva e sonora di stazione. "Le sale operative di Trenord e dei gestori delle infrastrutture – si legge ancora – sono costantemente in contatto per adottare i necessari provvedimenti". L'azienda inoltre consiglia ai viaggiatori che devono muoversi nel nodo di Milano di utilizzare il servizio metropolitano. Sono una ventina le direttrici coinvolte nei disagi tra cui Novara-Milano-Treviglio; Saronno-Seregno-Milano-Albairate; Domodossola-Gallarate-Milano; Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano; Luino-Gallarate-Milano; Chiasso-Como-Seregno-Milano; Tirano-Sondrio-Lecco-Milano; Lecco-Molteno-Monza-Milano; Bergamo-Carnate-Milano; Bergamo-Pioltello-Milano; Cremona-Treviglio; Verona-Brescia-Treviglio-Milano; Lecco-Carnate-Milano; Treviglio-Milano-Varese; Alessandria-Voghera-Pavia-Milano; Stradella-Pavia-Milano.