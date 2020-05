Era arrivato all'ospedale di Bari dalla Lombardia in una barella di bio-contenimento, intubato e in gravi condizioni. Era il 3 aprile e il trasporto in Puglia con un volo dell'Aeronautica militare si era reso necessario per la mancanza di letti liberi nelle strutture lombarde. Un mese dopo, il paziente 56enne è guarito, è stato dimesso e potrà tornare a casa. Un'ambulanza dell'Areu (l'Azienda regionale emergenza e urgenza) lo ha preso in carico questa mattina per riportarlo a casa dopo essere risultato negativo all'ultimo tampone.

Dimesso paziente lombardo dall'ospedale di Bari

Al suo arrivo al Policlinico di Bari le funzioni respiratorie erano gravemente compromesse dal coronavirus. I medici dei reparti di tre reparti, Terapia intensiva, Pneumologia e Malattie infettive, hanno combattuto insieme a lui la battaglia contro il covid-19. Sottoposto al trattamento per l'insufficienza respiratoria è stato successivamente estubato e trasferito nel reparto di terapia sub intensiva respiratoria. Recuperate le funzioni polmonari, infine, è stato curato dai medici delle malattie infettive. A dargli forza durante tutto il periodo del ricovero, i contatti con la famiglia in videochiamata Il 56enne ha ripreso a parlare solo dopo aver visto e sentito il figlio.

Oltre 120 malati trasferiti dalla Lombardia in Italia e all'estero

“Ci siamo trovati ad affrontare un'epidemia al Nord con la necessità, nei momenti di massima crisi di avere posti letto disponibili in terapia intensiva che, pur essendo stati triplicati in Lombardia non erano comunque sufficienti per assistere tutti i pazienti che necessitavano di ventilazione meccanica – ha spiegato il direttore di Areu Alberto Zoli – per questo motivo Regione Lombardia, attraverso l'organizzazione garantita da Cross nazionale, ha trasferito con l'utilizzo di vari vettori più di 120 pazienti sia in Italia, in altre regioni disponibili ad accettare pazienti Covid positivi e negativi, sia all'estero".

Emiliano: Solidarietà e fratellanza hanno vinto

“Sono queste le notizie che danno la forza e il coraggio di andare avanti. La solidarietà e la fratellanza assieme alla competenza dei nostri sanitari hanno battuto il virus e hanno restituito la salute al paziente che avevamo accolto proveniente dalla Lombardia. Auguro a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che stanno combattendo contro il Covid la migliore ripresa” ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.