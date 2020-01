in foto: Immagine dei vigili del fuoco

Ubriaco, ha dato fuoco al chalet della ex compagna a Guanzate, in provincia di Como. I fatti sono accaduti nella tarda serata di lunedì 20 gennaio in via del Bosco. Autore del gesto un quarantenne residente in Svizzera, che è stato arrestato in flagranza di reato per danneggiamento seguito da incendio e portato a Bassone di Como, dove al momento si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Secondo le informazioni apprese l'uomo ha appiccato l'incendio come gesto di vendetta perché non aveva accettato che la fidanzata lo avesse lasciato e che la loro relazione fosse finita.

Incendia lo chalet della ex compagna

Approfittando dell'oscurità, il quarantenne ha raggiunto lo chalet dove a volte la coppia trascorreva il fine settimana e di cui lui era co-proprietario e l'ha cosparsa di alcol dentro e fuori. Poi ha preso un accendino e gli ha dato fuoco. Le fiamme hanno avvolto in breve tempo la struttura in legno, distruggendola. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno lavorato per domare il rogo. Una volta estinto, hanno svolto un sopralluogo, per constatare la natura dell'incendio, che si è rivelata dolosa, ossia, provocato volutamente da qualcuno.

Arrestato per danneggiamento seguito da incendio

Presenti anche i carabinieri della stazione di Appiano gentile. I militari hanno sorpreso l'uomo nei pressi dello chalet e lo hanno fermato, poi alcuni testimoni hanno riferito agli uomini dell'Arma di averlo visto uscire dall'abitazione. Perquisito, lo hanno trovato in possesso di accendini, fiammiferi e una bottiglia di alcol, utilizzati per provocare il rogo.