in foto: L’incidente sulla A4 (Foto: Vigili del fuoco)

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi in provincia di Milano, sull'Autostrada A4. In uno scontro che avrebbe visto coinvolte due auto nel tratto compreso tra Marcallo con Casone e Arluno, in direzione Milano, è morta una donna di 31 anni e sono rimaste ferite tre persone: due ragazzi di 33 e 34 anni e una ragazza di 29, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Una delle due donne non ce l'ha fatta mentre l'altra sta lottando tra la vita e la morte: sono state soccorse e trasportate in ambulanza in codice rosso negli ospedali di Magenta e al Niguarda di Milano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ad opera della Polstrada di Novara Est, le due auto si sono scontrate durante il sorpasso per poi finire contro il guardrail. Sul luogo dello schianto, oltre ai soccorritori del 118 intervenuti anche con un elicottero sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, per aiutare il 118 nelle operazioni di soccorso ai feriti e mettere in sicurezza il tratto di autostrada in cui è avvenuto l'incidente.