Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 7.30 tra Cusago e Baggio sull'autostrada A50, la cosiddetta ‘Tangenziale ovest di Milano" che collega l'area suburbana di Milano da sud-est a nord-ovest. Tre i feriti, secondo quanto segnalano i Vigili del Fuoco di Milano che insieme all'elisoccorso sono sul posto per estrarre automobilisti e passeggeri e portarli in ospedale in codice rosso, nessuno di loro a quanto si apprende è in imminente pericolo di vita. L'auto a bordo della quale viaggiavano i tre, due ragazzi e una ragazza, tutti di 26 anni, è uscita di strada per cause in corso di disamina mentre percorreva la A50 in direzione Nord tra le uscite di Cusago e Baggio, I tre si trovano ricoverati nei nosocomi Niguarda, San Carlo e Sacco. Per permettere ai soccorritori di prelevare i feriti sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano per tagliare le lamiere della vettura.