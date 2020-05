in foto: (Immagine di repertorio)

Un'intera famiglia è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 16 maggio, a San Giuliano Milanese, vicino Milano. Attorno alle 22.30, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, due auto si sono scontrate frontalmente tra loro per cause da accertare mentre percorrevano via Emilia, all'altezza del civico 9. Tre persone, un uomo di 45 anni, una donna di 30 e una bambina di soli 2 anni sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118, giunto sul luogo dell'incidente in codice rosso a bordo di due ambulanze e un'automedica.

Mamma e figlia trasportate in codice giallo in ospedale: più grave il padre

A riportare le conseguenze più gravi è stato l'uomo, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano con traumi alla testa e in diverse parti del corpo. La donna e la figlia, invece, sono state entrambe trasportate in codice giallo all'ospedale milanese di Niguarda: le loro condizioni sono serie, ma meno preoccupanti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina a Milano e i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, cui spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non si sa al momento se a provocare l'incidente sia stata una manovra avventata da parte del conducente di una delle due auto o magari una distrazione, forse causata da un colpo di sonno. L'impatto tra le due auto è stato comunque molto violento, come testimoniato dalle condizioni in cui i soccorritori hanno trovato le vetture, completamente distrutte.