in foto: Immagine di repertorio

Due ciclisti di 37 e 44 anni, entrambi di nazionalità cingalese, sono rimasti gravemente feriti a Milano in un incidente stradale avvenuto in via Finanzieri d'Italia, alla periferia nord, nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre. A travolgere i due uomini è stata un'auto guidata da un italiano di 24 anni.

Due ciclisti investiti da un'auto: sono gravi

Stando alla prima ricostruzione delle forze dell'ordine, l'incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 15.30, sarebbe stato provocato dallo scontro tra due veicoli. Una delle auto dopo l'impatto ha travolto i due ciclisti. Sul posto sono arrivate tre ambulanza e un'automedica. I feriti sono stati trasportati al Niguarda, al San Raffaele e al Fatebenefratelli in condizioni serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Anche il 24enne che era al volante ha riportato ferite importanti ed è stato a sua volta soccorso in codice giallo. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica e le responsabilità.

A Corsico una donna travolta da un'auto

A Corsico, nell'hinterland milanese, una donna di 56 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada ed è ricoverata in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 17.30, in via Copernico. All'arrivo dei soccorritori la donna era priva di coscienza ed è stata intubata sul posto e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Ha riportato un grave trauma cranico e una frattura alla gamba destra. Il conducente alla guida dell'auto si è fermato e ha chiamato i soccorsi.