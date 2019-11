in foto: (Immagine di repertorio)

È di un morto e due feriti il bilancio pesantissimo di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre, a Sulzano, in provincia. Lo schianto, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 15 in una galleria lungo la strada provinciale 510 bis. Più veicoli, tra cui un camion, si sono scontrati tra loro per cause ancora da accertare. Dall'impatto si è originata una carambola che ha provocato gravi conseguenze: una delle persone a bordo dei veicoli, un uomo, è morto sul colpo, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

Traffico in tilt sulla provinciale

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un elicottero del 118, quest'ultimo allertato proprio per soccorrere il ferito più grave. Purtroppo però per l'uomo non c'era più nulla da fare. Gli altri due feriti sono stati soccorsi in codice giallo: per uno è stato disposto il trasferimento in ambulanza all'ospedale Civile di Brescia. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. La polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti nella galleria per i rilievi e per aiutare nelle operazioni di soccorso: la provinciale è stata chiusa nel tratto compreso tra Iseo e Sulzano per consentire la rimozione dei detriti e dei veicoli coinvolti nell'incidente, la cui dinamica è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Inevitabili le conseguenze per gli automobilisti: il traffico nei dintorni di Sulzano è andato in tilt, con rallentamenti e lunghe code.