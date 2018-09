in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale ieri notte a Milano. Attorno alle 23.20, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, due auto si sono scontrate tra loro nel piazzale Martiri della Deportazione, in zona Bruzzano, periferia nord della città. Non è chiara la dinamica dell'incidente: ad avere la peggio sono stati gli occupanti di una delle vetture coinvolte, una Fiat 500 del servizio di car sharing Enjoy. Dopo l'urto l'utilitaria si è ribaltata: il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, riportando gravi traumi. L'uomo, soccorso dal personale medico del 118, è il ferito più grave: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. In totale però i feriti nell'incidente sono stati cinque: tra loro anche un bambino di 7 anni, anche lui ferito in modo grave (ma non in pericolo di vita). Tutti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona, con codici gialli e verdi.

Oltre a tre ambulanze e un'automedica del 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti della polizia locale: spetterà a questi ultimi, che hanno effettuato i rilievi del caso, stabilire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità dei conducenti delle due auto.