in foto: (Immagine di repertorio)

Un tragico incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di 27 anni a Garbagnate Milanese, nell'hinterland di Milano. L'episodio è accaduto pochi minuti prima di mezzanotte in via Caduti Garbagnanesi. Il giovane era alla guida della sua auto e, giunto vicino a un incrocio, avrebbe perso per cause da accertare il controllo del mezzo. La sua auto, probabilmente dopo l'urto contro un ostacolo, si è ribaltata più volte fino a terminare la propria corsa fuori controllo contro un palo. Il 27enne è stato sbalzato fuori dal veicolo: gli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica del 118, inviati sul posto in codice rosso, lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. Sono iniziate subito le manovre per rianimarlo, proseguite durante tutto il tragitto fino all'ospedale Niguarda. Qui, però, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Tre giovani morti in pochi giorni sulle strade lombarde

Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza la vittima – che si chiamava C.S. – nell'incidente e nel successivo impatto con l'asfalto ha riportato un politrauma che si è poi rivelato fatale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della compagnia di Rho, chiamati ad accertare esattamente le cause dell'incidente mortale. Il 27enne è la terza giovane vittima in pochi giorni: martedì pomeriggio in uno schianto a Colturano era morto Tommaso Rosa, giovane nuotatore, mentre in un incidente avvenuto mercoledì a Carpenedolo, nel Bresciano, era deceduta la 20enne Giulia Ruggeri.