in foto: Foto d’archivio

Grave incidente questa mattina a Olgelasca, frazione di Brenna in provincia di Como. Stando a quanto si apprende, poco prima delle 9 un'automobile ha investito una ragazza di 16 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cantù e gli operatori sanitari di un'ambulanza del 118, che hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza. Tramite elisoccorso la ragazza è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni.

L'incidente è avvenuto esattamente in via Olgelasca all'altezza del civico 42. Le condizioni della giovane sono apparse fin da subito critiche e tuttora è ricoverata in prognosi riservata e sarebbe in pericolo di vita. Secondo il Giornale di Como la 16enne è stata investita subito dopo aver partecipato alla tradizionale funzione alla chiesetta di Sant’Adriano. La dinamica dell'inidente ancora non è stata accertata ma, sempre stando a quanto riporta il quotidiano locale, la ragazza è stata investita mentre camminava in compagnia di un’altra persona e stava tornando a piedi a Vighizzolo.