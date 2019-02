in foto: Immagine di repertorio

La sua auto è finita in un fosso pieno d'acqua schiantandosi poi contro il muro di un ponte, e per l'uomo alla guida, Dylbag Singh, non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. L'incidente è avvenuto a Gottolengo nel Bresciano, domenica pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dalla Polstrda di Montichiari, la vettura, una Ford Cmax grigia, stava procedendo lungo via Roma quando ha perso il controllo ed è uscita fuori strada, non si sa per un malore del guidatore o per l'alta velocità della stessa auto. Nello sterzare la vettura è precipitata lungo una roggia concludendo la sua corsa contro il basamento di un ponte.

L'uomo è morto sul colpo, inutile l'arrivo dei soccorritori

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 con un'auto medica e due ambulanze che però non ha potuto fare altro che constatare la morte del 42enne alla guida. L'uomo, di origini indiane, è stato infatti colpito da arresto cardiaco ed è deceduto sul posto. Oltre agli uomini della Polstrada sono intervenuti poi anche i vigili del fuoco di Verolanuova che hanno lavorato per ore per estrarre l'auto dal fossato.