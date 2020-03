Ha picchiato la moglie sferrandole un pugno e mandandola in ospedale con un trauma al volto. Autore del gesto un cinquantanovenne di nazionalità tunisina, marito violento, che è stato portato in caserma e ha ricevuto un ordine di allontanamento dalla propria abitazione. Secondo le informazioni apprese i fatti si sono consumati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo, nel Comune di Gorlago, in provincia di Bergamo. Vittima una donna di cinquantadue anni, moglie dell'uomo che diceva di amarla ma che invece l'ha picchiata.

Marito violento prende a pugni la moglie e la manda in ospedale

L'uomo rientrato a casa ha aggredito la moglie al culmine di una lite scaturita per futili motivi e l'ha colpita in pieno viso. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, arrivato in ambulanza. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale di Romano, dov'è stato attivato il codice rosa, percorso di accesso al pronto soccorso riservato alle vittime di violenza. La paziente è stata affidata alle cure del medico che l'ha visitata e le ha refertato un trauma al volto per le percosse ricevute.

Picchia la moglie fino a romperle le ossa

Lo scorso gennaio un grave episodio di violenza è accaduto nel Milanese, dove un altro marito violento ha picchiato selvaggiamente la moglie, fino a romperle le ossa. La donna è finita in ospedale con due costole fratturate e varie contusioni alla testa e al torace e ha ricevuto venti giorni di prognosi. L'uomo, quarantun'anni, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e portato nel carcere di Lodi. Dagli accertamenti svolti è emerso che non era la prima volta che pestava e minacciava la moglie.