Quattro persone sono ricoverate in ospedale a Varese per intossicazione da monossido di carbonio: i quattro, padre, madre e due bambini, sono in condizioni stabili nel nosocomio lombardo, dove restano sotto osservazione. Il monossido di carbonio potrebbe essere stato sprigionato dalla caldaia della loro abitazione, forse a causa di un improvviso malfunzionamento.

L'episodio è accaduto a Gorla Minore, non lontano da Busto Arsizio, attorno alle 22.30 di ieri sera, sabato 27 ottobre. Prima hanno iniziato a sentirsi male i due genitori, e poco dopo i loro figli: capita subito la gravità della situazione, gli adulti hanno chiamato il 112. Nell'abitazione sono così giunti i vigili del fuoco di Varese assieme agli specialisti del Nucleo Biologico Chimico Radiologico che hanno tratto in salvo la famiglia assieme al personale sanitario. I quattro sono stati poi portati in ospedale a Varese per ulteriori accertamenti, ma le loro condizioni, giudicate dal personale medico, sono considerate stabili e dunque non sussisterebbe alcun pericolo.