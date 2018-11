Gorgonzola, travolto da un’auto sulle strisce pedonali: grave un 31enne

Grave incidente stradale nella serata di ieri a Gorgonzola, nella provincia di Milano, dove un uomo di 31 anni è stato travolto da un’automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Soccorso dal 118 e portato in ospedale, l’uomo ha riportato traumi in diverse parti del corpo: le sue condizioni sono molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.