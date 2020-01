Era stato già arrestato nel 2014, il 47enne finito in manette lunedì a Gorgonzola, dopo che gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno trovato in uno dei tanti box che aveva a disposizione ben 33 chili di marijuana e due chili di hashish, più barattoli (per un peso complessivo di sei chili con olio di cannabis): un preparato che viene comunemente spruzzato sopra la droga per moltiplicarne gli effetti stupefacenti.

Un precedente arresto nel 2014 con la medesima accusa

L'arresto è giunto dopo una serie di appostamenti effettuati dagli agenti insospettiti da alcuni suoi atteggiamenti. Il 47enne infatti era stato visto raggiungere a bordo del suo furgone i comuni di Cassina de' Pecchi, Bornago e altri comuni limitrofi probabilmente per consegnare la droga ad alcuni suoi clienti prima di fare ritorno a Gorgonzola dove aveva a disposizione diversi box auto. Ed è controllando uno di questi che gli agenti hanno rinvenuto l'enorme quantitativo di droga. L'uomo fu arrestato la prima volta nel 2014 durante un'operazione del commissariato di Sesto San Giovanni: quella volta gli agenti lo avevano trovato in possesso di 6 kg di cocaina, 10 di marijuana e 4 di hashish.