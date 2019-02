in foto: I due cigni fotografati dai passanti per le strade di Gorgonzola, a Milano

Era il primo pomeriggio del 31 gennaio quando alcuni passanti hanno avvistato per le strade di Gorgonzola, nel Milanese, due cigni che vagavano apparentemente smarriti e impauriti. I presenti hanno così avvertito la polizia locale che si è recata immediatamente sul posto: gli agenti hanno con pazienza e dolcezza scortato i due bellissimi esemplari di cigno adulto sino al Naviglio della Martesana, loro habitat naturale. Un intervento filmato dai tantissimi cittadini che hanno assistito al prezioso lavoro svolti dalla polizia locale che ha garantito così la sicurezza stradale riuscendo a tranquillizzare allo stesso tempo gli animali che hanno raggiunto, come si vede poi dalle immagini, il naviglio ritrovando la propria casa. "L' Ufficio Diritti Animali ringrazia la Polizia Locale per la sensibilità dimostrata e la costante e fondamentale attività sul territorio – scrive una utente su Facebook – sempre a disposizione dei cittadini. Ringrazio anche le persone che hanno richiesto l’ intervento e si sono emozionate alla sua lieta conclusione. Gli animali hanno questo potere".