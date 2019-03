Anche Milano scende in piazza in difesa della Terra in occasione del Global Strike for Future che coinvolgerà 198 paesi in tutto il mondo: venerdì 15 marzo è infatti prevista una giornata di sciopero per il clima. Gli studenti di tantissime scuole marceranno per le strade della città chiedendo interventi immediati per salvare il pianeta dal pericolosissimo cambiamento climatico e ancor di più dai suoi effetti: #fridaysforfuture, i venerdì di sciopero della sedicenne Greta Thunberg a Stoccolma che ha ispirato i paesi e gli studenti di tutto il mondo affinché vi sia maggiore rispetto per la Terra.

Due i cortei studenteschi previsti per venerdì 15 marzo

Due i cortei previsti in città: uno inizierà alle 9 e partirà da largo Cairoli e terminerà a piazza della Scala, davanti alla sede del Comune. Qui dalle 11 in poi si terranno attività di divulgazione ecologica, diversi giochi incentrati sull'argomento e anche un flash mob. Un secondo corteo invece inizierà alle 18, la partenza è prevista sempre da largo Cairoli e l'arrivo invece è in Sant'Agostino. Tante le associazioni ambientaliste e le sigle universitarie che vi prenderanno parte. L'obiettivo è uno e unico: dire basta a emissioni nocive per l'uomo e l'ambiente, difendere la terra dall'inquinamento, richiedere interventi politici immediati in difesa del clima.

In piazza anche il sindaco Sala con Legambiente e la scuola Pertini

Anche Legambiente scende in piazza in occasione del Global Strike for the Future: lo fa con la scuola media Pertini, i cui studenti si metteranno in marcia, insieme con il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente della commissione Ambiente, Carlo Monguzzi. La partenza è prevista alle 9 da via Boifava e attraverserà il quartiere di Chiesa Rossa facendo tappa davanti alla sede degli uffici comunali del Municipio 5, davanti alla scuola elementare e alla materna. Un'occasione unica per dire basta Il venerdì di sciopero proseguirà anche in tutta la Lombardia con cortei e manifestazioni a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Varese.