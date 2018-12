in foto: Immagine di repertorio

Gli rubano l'orologio, un Rolex Daytona dal valore di 18.000 euro, e pochi giorni dopo lo ritrova. Il prezioso orologio si trovava in vendita come se nulla fosse, in una gioielleria di Foro Buonaparte, nel salotto buono di Milano a due passi dal quadrilatero della moda. A raccontare la vicenda l'agenzia Ansa che spiega come il titolare del negozio sia stato denunciato con l'accusa di ricettazione: assieme all'orologio rintracciato dal legittimo proprietario, durante la perquisizione nell'esercizio commerciale sono stati rinvenuti dagli agenti di polizia del commissariato Centro, altri venticinque orologi di lusso, tutti sprovvisti di documenti che ne attestino l'origine, con tutta probabilità proventi di altri furti.

Il titolare del negozio, un uomo di 29 anni già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, ora dovrà spiegare come e perché è venuto in posso degli orologi. A incastrarlo le tracce lasciate online, dove il Rolex era stato messo in vendita su di un sito. Seguendo le tracce per l'acquisto gli agenti, allertati dall'uomo derubato e determinato a ritrovare il suo prezioso orologio, sono così arrivati nella gioielleria.