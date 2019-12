in foto: Un frame del video con protagonista il sindaco Sala

Auguri di Natale speciali quelli del sindaco di Milano Beppe Sala che quest'anno ha deciso di accompagnarsi a Giacomo e Giovanni e a Geppi Cucciari in un divertente video natalizio. Il primo cittadino infatti ha ironicamente indossato i panni di un giocatore di curling, cimentandosi, con scarsi risultati visto che finisce anche per cadere, proprio nello sport che rientra tra le discipline dei giochi Olimpici. Mentre Giacomino e Giovanni "scopano" davanti e dietro alla stone, anch'essi con risultati non troppo convincenti tanto che si propongono in realtà poi per fare altro.

Buon Natale ai milanesi, agli italiani e a tutti gli umani

Ai tre si aggiunge l'attrice sarda Geppi Cucciari che lapidaria chiede a Sala: "Ma lei non poteva giocare a bocce come tutti gli altri?". La risposta del sindaco che strizza l'occhio proprio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina del 2026, non si fa attendere: "Sei rimasta l'ultima milanese che non sa che ci sono le Olimpiadi invernali", scherza. Poi uno scambio di battute con Giovanni e Giacomo e infine l'ultima scena del video che si conclude con gli auguri di Natale da parte dei quattro, e in particolare del sindaco, non solo ai milanesi, ma anche agli italiani e a tutti gli umani.