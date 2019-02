Ha aperto la porta di casa ed è uscita, ritrovandosi a camminare da sola per le strade di Giussano, in provincia di Monza. Protagonista una bambina di tre anni che questa mattina poco dopo le nove ha provocato un enorme spavento alla madre e all'uomo che se l'è ritrovata davanti mentre percorreva il marciapiede di via De Gasperi poco lontano dall'ufficio postale del comune monzese. L'uomo ha immediatamente fermato la piccola e allertato i carabinieri che sono giunti sul poco dopo pochi minuti: i militari hanno preso in carico la piccola che non mostrava problemi di salute o di malnutrizione e hanno attivato l'iter dei servizi sociali.

La bambina ha approfittato di un momento di distrazione della madre per sgattaiolare fuori casa

I militari dopo quasi un'ora sono riusciti a rintracciare la madre della bambina, uscita di casa per cercare la piccola e in evidente stato di agitazione. La donna è stata ascoltata immediatamente dai carabinieri: stando a una prima ricostruzione, la piccola avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre per sgattaiolare fuori casa, riuscendo non solo ad aprire la porta ma anche il cancello esterno. Alla donna, una ragazza madre di 24 anni di nazionalità ucraina è stata riconsegnata poco dopo la piccola, i militari non hanno infatti ritenuto opportuno procedere in altro modo.