Sono ore di angoscia per la famiglia di Giuseppina Sabatina Fera, una sessantaquattrenne di Pregnana Milanese, scomparsa da ventiquattro ore. Della vicenda si sta occupando anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", nella puntata in onda mercoledì 28 febbraio. La scomparsa è stata denunciata proprio dai familiari, che non hanno più sue notizie da oltre ventiquattro ore.

La donna, stando a quanto raccontato dai familiari, vive a Pregnana Milanese con la figlia, il genero e tutti i nipoti. Ultimamente starebbe attraverso un periodo difficile: la sua scomparsa è avvenuta martedì 27 febbraio, al termine di una piccola discussione familiare. Attorno alle undici di mattina, subito dopo la discussione avuta, sarebbe quindi uscita di casa molto agitata, lasciando anche il proprio cellulare sul tavolo, e non ha più fatto ritorno.

La donna è alta circa un metro e cinquantacinque, ha gli occhi verdi ed i capelli brizzolati. Al momento della scomparsa, ha fatto sapere la famiglia, indossava un maglione ed un pantalone entrambi neri, con scarpe Hogan blu con suola bianca. Addosso aveva anche una sciarpa ed un giubbotto anch'essi neri, ed una borsa a tracolla sempre del medesimo colore. Con il fiato sospeso anche il paese di San Vittore Olona, poco distante da Legnano, sempre nel milanese, e dove vivono una delle figlie ed alcuni nipoti della donna.

La foto della donna di Pregnana Milanese è stata diffusa anche sui social network e via WhatsApp, nel disperato tentativo di rintracciarla o di ricevere segnalazioni riguardante il suo avvistamento. "Chiediamo a chi la vedesse di chiamarci subito e, se i nostri cellulari sono occupati, contattate subito le forze dell'ordine", hanno fatto sapere le figlie della sessantaquattrenne, scomparsa dalle undici di martedì mattina e di cui da più di ventiquattro ore non si hanno notizie.