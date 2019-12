in foto: Giulio Ferloni – foto Giornale di Como

Giulio Ferloni, 49enne residente a Lurate Caccivio, provincia di Como, è morto in un incidente di montagna in Svizzera. Stando a quanto si apprende, era impegnato in una escursione con le ciaspole a Splugen quando, pur essendo un alpinista esperto, è precipitato in un burrone per cause ancora da stabilire. Secondo quanto riporta QuiComo, l'uomo era uscito con la moglie, ma nel primo pomeriggio dell'altroieri la coppia si è separata per seguire due sentieri diversi. L'obiettivo era ritrovarsi alla casa che avevano affittato a Splugen. All'ora concordata Ferloni, però, non si è presentato e la donna ha subito avvertito i soccorsi, preoccupatissima per il marito. Alle ricerche hanno partecipato gli uomini del CAS (Club Alpino Svizzero) Piz Platta e un elicottero della Rega (Guardia aerea svizzera di soccorso). Il suo corpo è stato ritrovato senza vita in un burrone dopo poche ore, intorno alle 19. La salma, però, è stata recuperata solo un giorno dopo per motivi di sicurezza.

Sulle cause della tragedia indaga la polizia svizzera

L'incidente è avvenuto nella zona di Stutzalp/Barenhorn, nel Canton Grigioni. Sulle cause dell'incidente sta indagando la polizia svizzera. Forse ha perso improvvisamente l'equilibrio, forse una fatale distrazione oppure ancora un malore che lo ha colto impreparato: queste le possibili cause dell'incidente in cui è morto Ferloni che, ricordiamo, era un abile escursionista e non nuovo a uscite del genere sulle ciaspole. Gli investigatori dovranno cercare di accertare le cause della morte.