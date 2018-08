in foto: (Immagine di repertorio)

Una ragazza completamente nuda in giro per le strade di Cinisello Balsamo. È la scena a cui hanno assistito negli scorsi giorni diversi automobilisti di Cinisello Balsamo, comune dell'hinterland di Milano. L'episodio nasconde purtroppo una situazione di forte stress vissuta dalla protagonista, una giovane di 26 anni. Pare che la ragazza avesse litigato pesantemente con alcuni membri della sua famiglia, per questioni non meglio specificate: la lite ha evidentemente scatenato una violenta reazione nervosa nella giovane, che dopo essersi denudata è uscita per strada e ha iniziato a insultare gli automobilisti di passaggio. Sono stati proprio i conducenti delle vetture a segnalare la presenza della ragazza agli agenti della polizia locale di Cinisello. I vigili sono riusciti a individuare e bloccare la 26enne al confine con il territorio comunale di Cusano Milanino, altra cittadina in provincia di Milano. Dopo aver coperto la giovane, gli agenti della polizia locale l'hanno portata in un bar e sono riusciti a calmarla, ricostruendo la vicenda che aveva provocato la sua crisi di nervi. La ragazza è stata quindi affidata agli agenti della polizia locale di Cusano.