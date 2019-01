Era partito da poco dalla stazione di Colico in direzione Milano il treno che si è improvvisamente fermato a causa di un passeggero che secondo quanto raccontato dai testimoni avrebbe mandato in frantumi un vetro del convoglio. Il ragazzo, un 26enne, avrebbe dato in escandescenza prima di rompere con immotivata violenza il finestrino del vagone dove stava viaggiando. Spaventati i pendolari hanno chiamato immediatamente il capotreno che ha stoppato il convoglio e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine salite nei pressi della stazione di Sesto San Giovanni. La polizia ferroviaria ha fermato il giovane che è stato poi soccorso dai volontari del 118 in codice verde: secondo quanto si apprende il 26enne era in evidente stato di alterazione. La vicenda verificatasi poco dopo e 7 di questa mattina è stata resa nota dalla stessa Trenord attraverso il proprio sito web: il fermo del treno ha causato diversi rallentamenti lungo la linea Lecco-Milano e la cancellazione di alcuni treni dando adito a non poche polemiche da parte dei pendolari già vessati dai continuo ritardi sulla linea.