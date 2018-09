in foto: Immagine di repertorio – un’eliambulanza

Un ragazzo di 27 anni è ricoverato in gravissime condizioni per una caduta in montagna. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio sui monti di Lezzeno che affacciano sul lago di Como. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici quando è caduto in un burrone. Soccorso con l'eliambulanza, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. E' in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dal giornale locale Qui Como, il 27enne era insieme a un gruppo di una ventina di amici. Durante un gioco il giovane ha cominciato a correre verso una parte di prato recintata da un muretto. Non è riuscito a fermarsi in tempo, ha saltato il muretto pensando ci fosse terreno pianeggiante e invece è caduto da una scarpata. Ha fatto un volo di diversi metri e ha sbattuto violentemente la testa. Sul posto, chiamati dagli amici, sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri di Como. Pochi minuti dopo l'arrivo dei primi soccorritori, è intervenuta un'eliambulanza che ha provveduto a trasportare il ragazzo in ospedale a Milano.