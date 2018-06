in foto: Gigi D’Alessio (Facebook)

Dopo Liberato tocca a Gigi D'Alessio. La musica napoletana è stata da poco protagonista a Milano, grazie al concerto evento del misterioso artista (o collettivo) che unisce rap, trap e melodie partenopee. Ma tra qualche mese gli amanti di un diverso genere musicale, sempre ben radicato a Napoli, potranno assistere alla performance di un altro artista partenopeo, il cui volto a differenza del primo è noto a milioni di fan: Gigi D'Alessio. Il prossimo 29 settembre il cantante si esibirà al Teatro degli Arcimboldi, zona Bicocca a Milano, per un grande appuntamento benefico: il Concerto del Cuore, evento a favore della ricerca per le malattie cardiovascolari. A dare l'annuncio della sua trasferta milanese è stato lo stesso artista sulla sua pagina Facebook, seguita da oltre un milione e 200mila fan. Il concerto avrà luogo in una data particolare, in cui si celebra la Giornata Mondiale per il Cuore: si tratta infatti del momento conclusivo di una campagna di sensibilizzazione e prevenzione sulle patologie cardiovascolari denominata "Love the Beat", a sostegno del progetto Cor del Gruppo ospedaliero San Donato Foundation: "Sarà una bellissima serata di musica e divertimento, per fare del bene", ha scritto Gigi D'Alessio ai suoi fan. Il concerto sarà presentato da Katia Follesa, testimonial della campagna sul cuore della Fondazione: lei e il compagno Angelo Pisani faranno delle incursioni a sorpresa sul palco. Le prevendite sono già disponibili sul sito di Ticketone: il costo dei biglietti varia dai 37 ai 60 euro.