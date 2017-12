È avvolto nel mistero il ritrovamento del cadavere di un uomo, effettuato questa mattina, intorno alle 9, a Viboldone, nella provincia di Milano. Il corpo dell'uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato trovato all'interno della sua automobile in via Marignano. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, purtroppo già morto all'arrivo dei sanitari.

Sul luogo del macabro ritrovamento sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, che indagano sull'accaduto. Al momento, i militari dell?Arma non hanno ancora formulato ipotesi sulle cause del decesso: stando a quando si apprende, però, sul cadavere sono state riscontrate delle lesioni sospette che farebbero pensare ad una morte violenta. L'autopsia sul corpo, disposta dal magistrato di turno, fornirà elementi utili agli inquirenti per risalire alle cause della morte.