Giallo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 ottobre, a Romano di Lombardia in provincia di Bergamo dove un uomo è stato trovato agonizzate in una pozza di sangue nel suo appartamento. Si tratta di un 50enne, le cui generalità non sono ancora state diffuse, che è stato immediatamente trasportato in ospedale ma che purtroppo però è morto qualche ora dopo. A nulla è servito il tempestivo intervento del 118 giunto sul posto con un eliambulanza. Stando a quanto trapelato la vittima aveva delle profonde ferite al volto. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri di Treviglio che si sono messi sulle tracce della compagna dell'uomo, vista da alcuni testimoni mentre usciva di casa con una valigia. Poche ore dopo i militari hanno così fermato nei pressi della stazione della città una donna, compagna del 50enne, in procinto di partire. Al momento nessuna ipotesi è esclusa ma stando a una prima ricostruzione è possibile che la vittima e la compagna siano stati protagonisti di una discussione poi degenerata e finita in tragedia. Sarà l‘autopsia, disposta dal magistrato, a chiarire le reali cause della morte del 50enne.