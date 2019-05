in foto: [Foto di repertorio]

Stavano rientrando a casa quando hanno perso il controllo della propria auto finendo per schiantarsi contro una siepe. Protagonisti del violento incidente due genitori e i loro figlioletti di appena 1, 3 e 5 anni che sono finiti in ospedale con ferite per fortuna solo superficiali. Il padre però, un uomo di 41 anni che era all guida dell'auto, è risultato positivo all'alcol test e ora rischia la revoca dell'affidamento dei figli. Tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica quando la famiglia si è messa in auto di ritorno da un matrimonio: giunti nei pressi di Ghedi, in provincia di Brescia, mentre percorrevano la strada provinciale 66, l'auto per motivi ancora da chiarire è uscita fuori strada finendo la sua corso contro una siepe. La velocità della vettura per fortuna non era elevata e così l'impatto con il cumulo di erba non è stato violento.

I bambini ricoverati in ospedale: i genitori rischiano la revoca dell'affidamento

Poco dopo sono giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un'auto medica e insieme a loro i carabinieri per i rilievi del caso. I bambini sono stati trasportati nei vicini ospedali dove sono stati medicati: per fortuna sono stati riscontrati loro solo contusioni guaribili in pochi giorni. I militari intanto hanno sottoposto all'alcoltest i due genitori che sono risultati entrambi positivi. All'uomo è stata immediatamente ritirata la patente, ma ora potrebbero esserci per i due conseguenze assai più gravi: l'incidente è stato infatti segnalato ai Servizi sociali del paese di residenza che potrebbero anche decidere per una revoca, anche se temporanea, dell'affidamento dei figli, avendoli messi in una situazione di pericolo. Entrambi hanno spiegato alle forze dell'ordine di aver bevuto qualche bicchiere di troppo "solo" perché avevano trascorso la giornata a un matrimonio. Secondo alcune informazioni, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine: oltre che per guida in stato di ebbrezza è stato denunciato per lesioni, al momento dell'arrivo dei militari si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcol test.