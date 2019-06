in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo è stato trovato morto in una piscina di un casolare di campagna a Ghedi, in provincia di Brescia. Secondo le informazioni apprese, si tratterebbe di un diciassettenne. Una tragedia che ha scosso la comunità, alla ricerca di risposte, ma sono pochissime le informazioni al momento trapelate. Il drammatico rinvenimento è stato fatto intorno alle 16 di oggi, martedì 25 giugno. A trovare il cadavere è stata la proprietaria del casolare, che, nel corso del pomeriggio, ha notato ciò che sembrava essere la sagoma di una persona in acqua priva di sensi. La donna ha dato l'allarme chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso il giovane e ha tentato di rianimarlo, praticando il massaggio cardiaco, ma per il ragazzo, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi dei paramedici di salvargli la vita. Presenti sul luogo della tragedia, anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici e che indagano sul caso.

Ragazzo morto in piscina a Ghedi

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'accaduto. Non è chiaro infatti perché il ragazzo si trovasse in quel posto e con chi. Secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia il ragazzo pare che il ragazzo fosse solo, in un'abitazione che conosceva e dove a volte svolgeva dei lavori. Non è chiaro cosa abbia provocato il decesso, probabilmente avvenuto per annegamento. Forse il giovane, stremato dalla calura estiva, aveva deciso di fare un bagno refrigerante, che gli è risultato fatale. O forse il decesso è avvenuto dopo una caduta accidentale in acqua. Una morte ancora tutta da chiarire. Dopo gli accertamenti di rito, la salma del giovane è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che valuterà lo svolgimento dell'autopsia.