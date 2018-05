Ghali, il rapper milanese di origini tunisine, ha annunciato il suo primo concerto al Mediolanum Forum di Assago con un post su Instagram e Facebook. Per il 25enne milanese si tratta di un'importante tappa in una carriera che sembra ormai essere decollata. Il rapper, finora famoso soprattutto tra i giovanissimi (ma non solo), ha voluto ringraziare per il successo la sua città: "Milano ti ringrazio per avermi concesso tutto questo, sai quanto ci tengo a te e questo è il mio invito al mio tour ufficiale", ha scritto. Lo stesso rapper è consapevole del "salto di qualità" che l'esibizione nei palazzetti dello sport comporta (il concerto al Mediolanum forum farà infatti parte di un tour nei palazzetti di tutta Italia): "Negli ultimi due anni ho suonato un po’ in tutta Italia più volte, imparando a riconoscere anche alcuni dei vostri volti in mezzo al pubblico fino a vedervi sempre più numerosi. I posti non bastavano più e i palchi non riuscivano più a contenere lo show che ho sempre voluto farvi vivere – ha scritto Ghali, aggiungendo che adesso – ho finalmente lo spazio e il tempo necessario per farvi vivere un esperienza e non solo una semplice esibizione perché lo spettacolo che sto scrivendo sarà una cosa mai vista prima".

Due le date che tutti gli appassionati milanesi del rapper devono segnarsi in calendario: la prima è il 10 maggio, quando sul sito www.ghali.live saranno messi in vendita i biglietti. La seconda è il 29 ottobre, quando l'autore di hit come "Happy days" "Habibi" e "Cara Italia" (ma tre le sue canzone più note c'è anche "Come Milano") salirà sul palco del Mediolanum forum. Lui stesso è molto emozionato, tanto che nel post sul social network ha scritto: "Sono seduto in un bar con mia madre a spiegarle l’importanza che ha per me questa data".