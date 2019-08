Gerenzano, anziani aggrediti in casa dal loro cane: gravissima una donna di 73 anni

Due anziani sono stati aggrediti dal loro cane nel giardino della villetta dove vivono a Gerenzano, in provincia di Varese. Per cause sconosciute l’animale, un American staffordshire terrier, simile a un Pitbull, si è avventato contro la proprietaria, di 73 anni, ferendola gravemente alla testa e al collo. Il marito, intervenuto per salvarla, ha riportato lesioni a braccia e gambe.