Per sei anni sono stati accusati di aver violentato e costretto a riti satanici i loro figli piccoli. Un processo lunghissimo e duro, ma alla fine moglie e marito sono stati assolti pienamente dal tribunale di Monza. I due hanno un figlio di 8 e 2 anni (l'età all'epoca dei fatti) con gravi problemi fisici e cognitivi e tutto è cominciato in seguito a un racconto del più grande. Il figlio maschio, infatti, racconta a uno degli assistenti sociali che il papà lo aveva fatto dormire in macchina. Cominciano alcuni accertamenti e i bimbi vengono affidati a una comunità della provincia di Varese in seguito alla decisione del Tribunale dei minori. Gli operatori di questa struttura, dopo un racconto reso dalla bimba, presentano una relazione durissima sul presunto ruolo dei genitori, accusati di fatto di abusare dei bimbi e di coinvolgerli in strani rituali satanici. Un racconto frainteso, quello della bimba, tanto che anche la procura, in seguito agli accertamenti, ha chiesto l'assoluzione per i due genitori.

Le parole dell'avvocato del papà

"Hanno accusato un’intera famiglia di aver violentato e costretto a riti satanici i bambini. Riteniamo che gli operatori della comunità abbiano stimolato nei bambini, soprattutto nel ragazzo, rappresentazione di abusi in famiglia, che hanno portato a una serie di dichiarazioni incoerenti ed assurde da parte del ragazzo. Ora valuteremo il da farsi", ha raccontato al Corriere della Sera l'avvocato del padre dei due bimbi. Secondo il legale, quindi, i racconti dei bimbi sarebbero stati ‘stimolati' dagli operatori della struttura, ma ancora questa circostanza non è stata verificata.