in foto: (Immagini di repertorio)

È accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia un uomo di 25 anni che è stato arrestato nella serata di giovedì 30 gennaio a Gazzaniga, in provincia di Bergamo. Avrebbe aggredito e tentato di strangolare la madre di 48 anni, dopo essere rientrato a casa visibilmente ubriaco. All'origine della violenza ci sarebbe una discussione riguardo alla presunta separazione della donna dal marito residente in Marocco. Il figlio non avrebbe accettato il divorzio voluto dalla madre, tanto da arrivare a prenderla per il collo e fino quasi a soffocarla. Ad allertare i carabinieri di Fiorano al Serio sarebbe stata la compagna del 25enne, che viveva sotto lo stesso tetto di madre e figlio.

L'arresto e il ricovero della donna

Il giovane finito in manette era già noto alle forze dell'ordine. Da quanto emerge il 25enne di origini marocchine avrebbe precedenti penali per reati contro la famiglia e la persona, oltre che per uso di stupefacenti a e guida in stato di ebrezza. Dopo l'arresto l'aggressore è stato trasferito nel carcere di Bergamo, dove si trova attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sua madre invece è stata sottoposta alle cure del personale specializzato dell'ospedale di Piario, che l'ha poi dimessa con 6 giorni di prognosi a causa delle diverse contusioni riportate a causa alle violenze del figlio.