in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, poco dopo le 13. Due autobus di linea si sono scontrati tra loro per cause da accertare. L'episodio è avvenuto all'uscita dalle scuole, in un momento di grande traffico. I mezzi pesanti si sono scontrati nel piazzale della stazione: tre studenti, tre ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono rimasti feriti. Due di loro sono stati soccorsi in condizioni particolarmente gravi e per uno di loro, un 14enne, nonostante il ricovero d'urgenza in ospedale non c'è stato nulla da fare: è morto in sala operatoria. Restano gravissime le condizioni dell'altro adolescente ferito.

Non è chiara al momento la dinamica dello scontro, il cui bilancio rischia di diventare pesantissimo: pare che uno dei due bus abbia colpito l'altro, che era fermo, travolgendo i tre ragazzini che stavano salendo sul mezzo. Sul piazzale della stazione l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e due elicotteri in codice rosso: i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Alzano Lombardo, al Giovanni XXIII di Bergamo e al San Gerardo di Monza. Sono tutti stati soccorsi in codice rosso anche se le condizioni di due di loro – quelli trasportati in elicottero – avevano fin da subito destato maggiori preoccupazioni. Il ragazzino di 14 anni deceduto era stato ricoverato all'ospedale di Bergamo ed è morto mentre i medici stavano cercando di salvargli la vita in sala operatoria. L'altro ferito grave è ricoverato a Monza. I carabinieri del comando provinciale di Bergamo sono intervenuti sul luogo dell'incidente e dovranno accertarne l'esatta dinamica, per determinare eventuali responsabilità.