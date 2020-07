in foto: Immagine di repertorio

Ancora un incidente mortale sulle strade bresciane, a Gavardo, dove questo pomeriggio intorno alle 13 un uomo di 58 anni è morto dopo che la sua auto si è scontrata con un tir: l'impatto è stato violentissimo e per lui non c'è stato nulla da fare.

L'allarme è scattato poco dopo le 13 quando è stato chiesto l'intervento del 118 lungo la strada 45bis all'altezza di Gavardo, in provincia di Brescia, per un incidente tra un tir e una vettura: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. Con loro anche gli agenti di polizia stradale. Le condizioni dell'automobilista alla guida della vettura sono apparse subito disperate e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Chiusa la strada statale 45bis all'altezza di Gavardo

Ferito anche l'autista del mezzo pesante, un uomo di 53 anni, che ha riportato diversi traumi, tutti di lieve entità: per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale a Gavardo dove è giunto in codice verde. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Poco dopo sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno chiuso la strada al traffico e iniziato le operazioni di rimozione dei mezzi. Intanto gli agenti di polizia stradale hanno effettuato i rilievi che dovranno chiarire la dinamica dello schianto costato la vita al 58enne. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.