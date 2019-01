in foto: Immagini di repertorio

Sono circa 73 i bambini sotto stretta osservazione dall'Ats, l'agenzia di tutela della salute di Brescia dopo che un loro compagno di asilo è risultato positivo al batterio della tubercolosi. Il bimbo, che frequenta la scuola materna di Gardone Valtrompia, è stato sottoposto al test prima di Natale risultando positivo alla tubercolosi, per questo da circa una settimana tutti i bambini della scuola e circa 20 adulti hanno eseguito il cosiddetto "Test di Mantoux" che serve a dare una prima risposta rispetto al contagio. Successivamente a tutti i piccoli verranno effettuate radiografie al torace e visite pneumologiche. Stando alle notizie riportate i test sarebbero comunque risultati negativi al batterio Mycobacterium tubercolosi, tranne la madre del piccolo contagiato il cui test di Mantoux ha dato esito positivo. Resta ora capire se il contagio sia partito da lei o viceversa e, innanzitutto, da dove abbia origine il batterio. In via precauzionale comunque l'Ats di Brescia ha già predisposto 45 chemioprofilassi.