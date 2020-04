Tragedia a Gardone Val Trompia, nel Bresciano, dove un uomo è morto precipitando in una scarpata, mentre potava una vite in campagna. Secondo le informazioni apprese la vittima è Giovanni Poli, ottantanove anni, originario di Marcheno. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, troppo gravi le ferite e i traumi riportati a seguito della caduta da non lasciargli scampo. I drammatici fatti risalgono al primo pomeriggio di sabato scorso 11 aprile. Era da poco passata l'ora di pranzo, quando l'ottantanovenne si era recato nella vigna di famiglia insieme al nipote, per dedicarsi ad alcuni lavori di potatura delle piante. Qualche ora da trascorrere all'aria aperta, tra la natura, in una di queste giornate in cui l'Italia e il mondo si trovano a combattere contro la panemia di coronavirus, e la popolazione si trova chiusa in casa, limitando gli spostamenti ai soli ncessari per contenere il contagio. Ma loro erano in mezzo alla vegetazione, un pomeriggio tra nonno e nipote e nulla avrebbe fatto presagire a una tale disgrazia.

Giovanni Poli morto mentre potava una vite

Giovanni al momento dell'accaduto stava potando una vite. Improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto. Sotto di lui però non c'era il terreno che avrebbe potuto attutire il volo, ma una scarpata. L'anziano è precipitato nel vuoto, facendo un volo di circa dieci metri. Quando il nipote ha dato l'allarme, per l'uomo era già troppo tardi, perché il decesso è avvenuto probabilmente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo dalla vegetazione per affidarlo nelle mani del personale sanitario arrivato in eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato purtroppo vano. Presenti per gli accertamenti necessari al caso i carabinieri della stazione locale, che hanno rcostruito la dinamica dell'accaduto. Si ipotizza che l'uomo sia stato colto da un malore improvviso.