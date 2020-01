in foto: (Immagine di repertorio)

Avrebbe messo a segno diverse rapine nonostante la protesi alla gamba sinistra, che a quanto pare non lo limitava nei movimenti, tanto da portarlo ad aggredire diverse donne. La storia arriva direttamente da Garbagnate Milanese, in provincia di Milano: l'uomo, 40 anni e residente a Bollate, avrebbe rapinato diverse donne, aggredendole e strappandogli la borsa per poi dileguarsi in sella alla sua bicicletta o a bordo del suo scooter. Come ha confermato a Fanpage.it la centrale operativa dei carabinieri di Garbagnate l'uomo ha messo a segno ben sette rapine in un lasso di tempo molto limitato, rendendosi protagonista anche di altrettanti episodi di violenza, sempre nei confronti di signore che individuava all'uscita dalla chiesa. Il suo modo di agire era sempre lo stesso: prima si avvicinava alle vittime, poi iniziava a colpirle con violenti calci, nonostante la disabilità, in modo da costringerle a consegnare nelle sue mani le borsette con dentro documenti, carte di credito e denaro contante. È stato proprio l'utilizzo della carta di credito di una delle vittime a mettere l'uomo sul radar dei militari, che l'hanno individuato grazie alle telecamere di sorveglianza dello sportello bancario.

Le rapine e l'intervento delle forze dell'ordine

Da quanto risulta dopo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo si comportasse in modo violento già da diverso tempo: la prima violenza risalirebbe al 22 dicembre 2019, circa sette giorni dopo l'uscita del malvivente dal carcere, mentre l'ultima rapina si sarebbe verificata lo scorso 12 gennaio. I carabinieri sono riusciti a identificare il rapinatore grazie alla testimonianza resa da alcune vittime, che ricordavano bene il particolare della protesi alla gamba sinistra. Oltre a questo i militari hanno rinvenuto il motorino su cui il malvivente si muoveva da diverso tempo poco distante dall'albergo di Bollate dove il rapinatore alloggiava. L'uomo è stato sottoposto a fermo lo scorso venerdì per rapina ricettazione e indebito utilizzo carte di pagamento.