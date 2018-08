in foto: Foto di Arconate Serena

E' morto il ragazzino di 12 anni che domenica 12 agosto si è tuffato nel canale Villoresi, all'altezza di Garbagnate Milanese. Il piccolo è deceduto durante questa notte, martedì 14 agosto, mentre si trovava ricoverato il prognosi riservata all'ospedale San Raffaele di Milano. Il 12enne era arrivato al pronto soccorso in gravissime condizioni e ha lottato diverse ore tra la vita e la morte. Il ragazzino, rimasto incastrato a quattro metri di profondità, è stato recuperato e riportato in superficie dai vigili del fuoco e si trovava in arresto circolatorio. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo praticando il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale ma le sue condizioni erano parse gravissime fin da subito. Sul suo corpo verrà svolta l'autopsia nei prossimi giorni.

Ragazzino di 12 anni si tuffa nel canale Villoresi

Era una domenica assolata quella del 12 agosto scorso quando il ragazzino, di nazionalità pakistana, che viveva insieme alla sua famiglia in provincia di Varese stava giovando nei pressi del canale Villoresi, in località Favetta. Il piccolo, per motivi ancora da accertare, si è tuffato in acqua nonostante non sapesse nuotare ed è stato trasportato dalla forte corrente. A dare l'allarme i compagni che hanno assistito alla scena e che si sono spaventati.