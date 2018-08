in foto: Foto di Arconate Serena

Un bambino di 12 anni è in gravissime condizioni dopo aver rischiato di annegare nel canale Villoresi, all'altezza di Garbagnate Milanese. E' successo ieri pomeriggio domenica 12 agosto, intorno alle ore 18,30, nei pressi di via Fametta. A chiamare aiuto sono state e persone presenti che hanno assistito alla scena. Secondo quanto appreso, il bambino entrato in acqua sarebbe improvvisamente scomparso senza più riemergere in superficie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con il nucleo sommozzatori. Il piccolo è stato recuperato e soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso del San Raffaele. Secondo quanto riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza era in arresto cardiocircolatorio. Attualemente le su condizioni sono critiche.

Bambino di 12 anni lotta tra la vita e la morte

I rilievi sono stati svolti dai carabinieri della compagnia di Rho che indagano sul caso. Tutte da chiarire le dinamiche dell'accaduto e il perché il bambino si trovasse in acqua. Diverse le ipotesi tra le quali si pensa che il 12enne si sia tuffato nel canale mentre giocava con gli amici o per rinfrescarsi dalla calura d'agosto ma al momento non si esclude nessuna pista. Saranno decisive le prossime ore per le sue condizioni di salute. Il bambino sta lottando tra la vita e la morte.