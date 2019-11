in foto: Immagine di repertorio

È stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale San Gerardo di Monza il ciclista investito da un'auto la scorsa notte a Garbagnate Milanese. L'uomo, 63 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasportato d'urgenza in Pronto Soccorso: secondo quanto si apprende le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche. La chiamata al 118 è giunta intorno all'1.20, così come riportato da Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, per un investimento avvenuto in via Kennedy: sul posto si sono precipitati i soccorritori con un'ambulanza e un'auto medica.

In poco tempo i due mezzi sono giunti sul luogo dell'incidente in codice rosso: le condizioni del ciclista sono apparse subito disperate tanto che dopo averlo stabilizzato il personale medico lo ha accompagnato a Monza nel nosocomio della città: secondo quanto trapelato sarebbe in coma e avrebbe diversi traumi agli arti, oltre un importante trauma cranico. Poco dopo l'impatto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Rho, intervenuti sul posto per i rilievi: si dovranno appurare le responsabilità dell'automobilista che lo ha travolto.