in foto: Immagine di repertorio

Spaventoso incidente questa mattina a Gambara, in provincia di Brescia dove una donna è rimasta incastrata tra le lamiere della propria auto dopo essere finita fuori strada. Soccorsa in eliambulanza è stata trasportata d'urgenza al Civile di Brescia. La 42enne, residente nel comune del Bresciano, era a bordo della propria vettura quando poco dopo le 8 del mattino, nei pressi di una rotonda di via Brescia, ha perso il controllo finendo fuori strada. L'auto si è così schiantata contro un palo della luce: a dare l'allarme ai soccorritori è stato un passante che ha assistito alla scena e ha così richiesto l'intervento del 118. La vettura era praticamente accartocciata su se stessa tanto che sul posto è giunto il persona sanitario a bordo di un elisoccorso decollato dall'ospedale Civile.

I freni dell'auto avrebbero smesso improvvisamente di funzionare

Con loro sono arrivati sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e un'auto medica: i pompieri hanno lavorato ininterrottamente per cercare di estrarre la donna dalle lamiere della Peugeot. Per fortuna l'operazione è riuscita in poco tempo tanto che la 42enne è stat immediatamente trasportata al Civile a bordo dell'eliambulanza. Le sue condizioni sono comunque apparse meno critiche del previsto e così è stata ricoverata in codice giallo in ospedale. È stata lei stessa a raccontare alla polizia locale giunta sul posto per i rilievi del caso, quanto accaduto: i freni avrebbero smesso di funzionare o con molta più probabilità non avrebbero funzionato nella curva a causa del manto stradale scivoloso. L'esatta dinamica verrà comunque chiarita dagli agenti.