Tragedia sfiorata nella serata di ieri, sabato 7 luglio, nella Galleria San Carlo di Milano, a due passi da piazza San Babila. Erano circa le 22.00 quando una delle lastre di vetro che copre la galleria è crollata andando a infrangersi sul pavimento di marmo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, nonostante in quel momento per la galleria passeggiassero diverse persone.

Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. I pompieri hanno chiuso la galleria, transennando l'area interessata. Diversi negozi sono rimasti chiusi nella giornata di oggi per consentire le operazioni di messa in sicurezza e per verificare la stabilità della copertura della galleria che collega corso Vittorio Emanuele e Corso Europa.. Per domani è previsto che tutto torni alla normalità.