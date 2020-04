in foto: (Archivio)

I test sierologici, il cui inizio era programmato per oggi, martedì 21 aprile, per le province di Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia, sono stati posticipati a dopodomani, giovedì 23 aprile, come specificato dall'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera: "Il 23 partiremo con le aree più colpite, dal 29 estenderemo i test a tutta la regione".

Quali cittadini lo riceveranno per primi

L'assessore Gallera ha poi spiegato che i test che verranno effettuati sono quelli messi a punto dal Policlinico di Pavia e "consistono in un prelievo di sangue" con il quale si potrà verificare la presenza o meno di anticorpi al Coronavirus, oltre che certificare che questi siano neutralizzanti in caso di nuova esposizione al Covid. Gallera ha poi definito quali siano le categorie dei cittadini a cui verrà inizialmente effettuato il test sierologico: "I cittadini ancora in quarantena fiduciaria, i soggetti con sintomi simil influenzali e i sintomatici, e coloro che non presentano sintomi da almeno 14-21 giorni". Poi, anche ai "contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle Ats che non hanno effettuato il tampone, anch'essi in quarantena fiduciaria". Per essere sottoposti al prelievo del sangue, tale parte della popolazione verrà convocata dalla Asst di riferimento territoriale per recarsi un centro prelievi. Gli esiti, infine, saranno comunicati da Ats. Dal 29 aprile, tali test saranno effettuabili anche da tutti i cittadini che non vivono nelle province di Cremona, Brescia, Bergamo e Lodi, "con priorità alle medesime categorie di persone", ha detto Gallera.