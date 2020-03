Vasto incendio a Gallarate, nel Varesotto, nell'azienda di materie plastiche Galeazzi. Le fiamme sono divampate attorno alle 13.20 di oggi, sabato 21 marzo, in un capannone e si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza.

Gallarate, vasto incendio in un'azienda: alta colonna di fumo nero

Sul posto, nella zona di Cedrate, sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Busto Arsizio, Somma Lombardo, della centrale di Varese e con l'autoscala di Legnano. Non è ancora chiaro il numero di persone presenti nella fabbrica al momento del rogo e se vi siano feriti.

Comune di Albizzate: Chiudete le finestre

Allerta in tutto il territorio confinante. Il comune di Albizzate ha diramato un avvio: "Sta bruciando a Gallarate, zona Cedrate, la Galeazzi. È un incendio di grosse dimensioni e l'azienda produce materiale plastico. Non è ancora accertato l'eventuale inquinamento dell'aria ma in via precauzione chiudete le finestre e invitate a farlo". Lo stesso messaggio è stato diffuso dal sindaco di Cassano Magnago, Nicola Poliseno. "Incendio in zona Cedrate. Sembrerebbe azienda chimica. In via precauzionale chiudete le finestre e state in casa".

Vigili del fuoco al lavoro con quattro squadre

I pompieri sono al lavoro per circoscrivere l'incendio ed evitare che possa propagarsi ad altre strutture. Non è ancora chiaro quali siano le cause del rogo scoppiato all'interno della fabbrica. Allertate anche le forze dell'ordine e i mezzi del 118 anche se non risultano feriti.