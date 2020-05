in foto: Il salvataggio della polizia

Un normale controllo antidroga da parte degli agenti del commissariato di Gallarate, in provincia di Varese, si è trasformato in un rocambolesco salvataggio di uno spacciatore in fuga: è accaduto venerdì primo maggio all'interno del parcheggio del centro commerciale "Il Fare" dove i poliziotti si erano recati insospettiti dagli strani movimenti di un uomo, un cittadino gambiano già noto alle forze dell'ordine, che dopo essere stato fermato è riuscito a divincolarsi a darsi alla fuga: in pochi minuti l'uomo ha fatto perdere le sue tracce non prima di essersi liberato della droga che aveva addosso.

Il pusher si era liberato dalla droga prima di darsi alla fuga

Sul posto sono giunti altri agenti che si sono messi sulle tracce del fuggitivo individuato qualche tempo dopo da un poliziotto che ha visto una mano aggrappata alla ringhiera del piano superiore del parcheggio: affacciandosi gli agenti hanno trovato l'uomo che penzolava ormai affaticato e impossibilitato a tenere la presa. A quel punto si sono immediatamente attivati per portare in salvo il fuggitivo che chiedeva aiuto, in pochi minuti sono riusciti a sollevarlo dalle braccia così da poterlo riportare a terra. L'uomo è stato immobilizzato e oltre ad essere stato sanzionato per la violazione della normativa anti contagio, è stato deferito alla autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini spaccio. Mentre grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza interna, gli agenti hanno rinvenuto la droga che l'uomo aveva lanciato: marijuana e hashish, già confezionate e pronte per essere vendute.